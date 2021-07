Ylenia Carrisi, le foto segrete: vent'anni dopo, la straziante scoperta di Romina Power

12 luglio 2021 a

a

a

Un dolore infinito, una ferita che non si può rimarginare. Si parla di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power sparita ormai 20 anni fa. Un mistero irrisolvibile, quello relativo alla sorte della ragazza. Una vicenda che in tutti questi anni non è mai finita in secondo piano, tra troppe piste false, testimonianze non attendibili e ricostruzioni che nulla avevano a che spartire con la verità.

"Ylenia? Quello che so su di lei". Jasmine Carrisi, una straziante testimonianza sulla sorella scomparsa: ciò che non aveva mai detto

Al Bano Carrisi, da par suo, afferma di essere convinto che la figlia sia morta, anche se ovviamente spera sempre di riabbracciarla. Al contrario, Romina ritiene che Ylenia possa essere ancora viva. E così continua incessantemente a cercarla. Una vicenda drammatica che ricorda quella di Denise Pipitone, negli ultimi mesi tornata prepotentemente di attualità, la piccolina scomparsa a Mazara Del Vallo nell'ormai lontanissimo 2004.

Al Bano e Romina, per anni, si sono battuti insieme per cercare la figlia. Ma ancora oggi, dopo vent'anni, il mistero rimane. E ora si è tornati a parlare di Ylenia perché su Instagram, Romina, ha voluto condividere con tutti i suoi seguaci il ritrovamento di alcune vecchie foto di famiglia, scatti suoi e dell'ex marito, in cui ci sono anche i due figli, Yari e Ylenia. Immagini che hanno toccato nel profondo Romina, fotografie che non sapeva più di possedere. E quelle foto hanno commosso anche tutti gli italiani.

"Niente bacio". Romina Power e Albano Carrisi, gelo siderale a Top 10: Carlo Conti in grosso imbarazzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.