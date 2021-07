Euro 2020 e coronavirus, il virologo Guido Silvestri: Bonucci e il pullman, "Italia gabbia di matti"

14 luglio 2021 a

a

a

Prosegue la polemica sugli Europei dopo i festeggiamenti degli Azzurri tra le vie di Roma a bordo di un pullman scoperto. Questa volta a entrare a gamba tesa è Guido Silvestri, con un duro commento social: "Vista da fuori - ha esordito il virologo -, l'Italia sembra una gabbia di matti". Nel dettaglio il patologo che insegna alla Emory University di Atlanta, negli Stati Uniti, ha scritto: "Non volevo dirlo, ma sinceramente a guardarla da fuori l'Italia di questa estate 2021 sembra una gabbia di matti. Fino a ieri una persona doveva mettersi la mascherina, pena multe severissime, se andava da sola a passeggio per un parco o in un bosco a cercare funghi". E ancora: "Con le vittorie dell'Italia ai Campionati Europei di Calcio si vedono assembramenti da migliaia di persone quasi tutte senza mascherina che urlano e si abbracciano appiccicate per ore, il tutto sotto il naso, se non con la benedizione, delle autorità ufficiali. Scusate l'asprezza, ma non credo ci voglia un H-index di 80 per capire che si debba trovare una qualche via di mezzo tra questi estremi entrambi assurdi".

"Pass per ristoranti e trasporti? Una buona idea". Il generale Figliuolo si schiera con Macron: verso l'obbligo vaccinale?

Proprio quella che Silvestri definisce "schizofrenia molto italiana" sarebbe "il risultato del catastrofismo-chiusurista-oltranzista portato avanti da certi media ed esperti 'istituzionali', forse terrorizzati dall'idea di ripetere gli errori di inizio pandemia (della serie 'Milano non si ferma)". La frecciata è palese, così come i destinatari tra cui pare spuntare il ministro della Salute Roberto Speranza: "Una narrativa spalleggiata dai noti manganellatori social, che attaccando e perculando l'ottimismo della conoscenza (quella vera, che ci ha portato vaccini, anticorpi e mille altre cose), hanno proposto una versione caricaturale e politicizzata della scienza che fa solo il gioco di no-vax e negazionisti d'ogni tipo".

Video su questo argomento Il tripudio azzurro per le vie di Roma: il pullman scoperto di Chiellini e compagni lascia Palazzo Chigi

Da qui l'appello: "Cari amici, siamo ancora in tempo: torniamo tutti alla ragione, al buon senso, ad una prudenza fatta di ottimismo - non di terrore e/o di agende politiche 'salvapoltrona' - e a comportamenti basati sull'evidenza scientifica. A partire dalla cosa più importante di tutti: vaccinare quante più persone possibile e il più presto possibile". E sembra questo l'obiettivo del generale Francesco Figliuolo che in veste di commissario per l'emergenza Covid spinge per replicare la Francia: ossia green pass obbligatorio anche per bar e ristoranti.

Mancini, retroscena sconvolgente da Euro 2020: "Cos'ha ripetuto ai giocatori prima della partita". Tsunami azzurro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.