Vaccino, Bruno Vespa: "Il terrorismo non serve. Ma...". Gli estremi rimedi: come convincere gli italiani a immunizzarsi

17 luglio 2021 a

a

a

I contagi da Covid crescono, soprattutto per la rapida diffusione della variante Delta. E al momento, come scrive Bruno Vespa nel suo editoriale sul Giorno, l'unico modo che abbiamo per fermare quest'onda è il vaccino. "In una settimana siamo passati da 11 a 19 casi ogni 100mila abitanti. Non si può assistere inerti al diffondersi di questa mutazione", ha sottolineato il conduttore di Porta a Porta. Che poi si è chiesto come si possano conciliare il rispetto delle libertà costituzionali con il diritto costituzionale alla salute della popolazione.

Positivo al Covid e sintomatico il ministro della Salute inglese: era vaccinato con doppia dose. Variante Delta, ora è panico

Vespa si è soffermato soprattutto su due categorie, quelle dei medici e degli insegnanti. "E’ impensabile che non sia vaccinato chi è in contatto con i malati e con gli alunni. Eppure 45mila medici e 220mila insegnanti ancora non lo sono - ha scritto il giornalista -. Ieri il direttore generale della Prevenzione, Rezza, ha detto che preferirebbe non arrivare alla coercizione. Ma se il buonsenso non prevalesse…". Tutti, insomma, dovrebbero correre a immunizzarsi, ma se così non fosse nulla esclude che si possa ricorrere a misure più dure.

"Vietato l'ingresso ai vaccinati". Follia in un negozio nel pieno centro di Pistoia: "Per chi aderisce alla sperimentazione..." | Guarda

"Il paziente può prendersi il Covid dal medico? L’alunno dall’insegnante, adesso che finalmente si tornerà tutti fisicamente a scuola?", si è chiesto il giornalista. Quelli che non vogliono vaccinarsi, però, non si trovano solo tra medici e insegnanti. Ad oggi sono ancora scoperti ben due milioni e mezzo di over 60: "Non si rendono conto di che cosa rischiano". Molti non vaccinati, poi, ci sono pure tra i giovani. Ecco perché il presidente della Lega di serie A ha suggerito di permettere l'accesso allo stadio solo a chi ha il Green pass. "Questo può essere un ottimo incentivo per far vaccinare tanti ragazzi. Una forte pressione su queste categorie può evitare misure restrittive su bar e ristoranti che porterebbero a una rivolta sociale impensabile - ha continuato Vespa -. Il terrorismo non serve. Basta il buonsenso".

Davide Bristot, morto a 18 anni: l'indagine ordinata da Luca Zaia, quel dubbio su Pfizer

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.