Selvaggia Lucarelli contro Maria Elena Boschi per questa foto a petto nudo: "Marca il territorio, tenerezza"

Maria Elena Boschi e l'attore 36enne Giulio Berruti stanno bene insieme e non si nascondono. La loro relazione procede senza intoppi come mostrano gli scatti rubati dei paparazzi. Negli ultimi giorni, per esempio, sono stati avvistati insieme in barca nelle acque di Ponza a godersi un po' di relax. Ma la loro affinità viene fuori anche sui social. Ieri, infatti, Berruti ha pubblicato un suo primo piano su Instagram, accostando alla foto questa didascalia: "Holy day (giorno santo)". E subito è comparso sotto al post il commento della sua amata.

"Mio", ha scritto la Boschi sotto alla foto del compagno, aggiungendo poi anche un cuoricino. Un messaggio che mostra quanto la deputata di Italia viva sia legata al 36enne. Un commento ironico ma anche velenoso è arrivato invece da Selvaggia Lucarelli che, parlando dell'apprezzamento della Boschi per Berruti, ha scritto su Twitter: "Maria Elena Boschi, 40 anni, che marca il territorio come un’adolescente. Tenerezza".

L'amore tra la deputata e l'attore sembra essere nato in maniera graduale, da un'amicizia. Il rapporto, poi, si è consolidato presto, tanto che durante un’intervista a Verissimo la Boschi ha parlato di progetti importanti per il futuro, tra i quali quello di avere un figlio: "Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l'idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo".

