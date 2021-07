Luciana Littizzetto in ospedale dopo l'incidente, la foto che preoccupa i fan: "Sono ancora qua"

21 luglio 2021 a

Luciana Littizzetto di nuovo in ospedale. La conduttrice spalla di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ha pubblicato uno scatto dal letto ospedaliero. Nel dettaglio la comica torinese è andata in ospedale per sottoporsi a una operazione di rimozione di tutti i fili e i ferri della rotula. Nel dicembre del 2019 infatti la Littizzetto si fratturò rotula e polso dopo un incidente. Questo il motivo per cui è dovuta tornare sotto i ferri.

"E sono ancora qua. Eh già. Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti. Ricomincia l’ambaradan del recupero. Ufffff", è stato il commento su Instagram. Nonostante il sorriso e la leggerezza con cui ha affrontato la situazione, per lei non sono stati momenti semplici. Molti dunque i commenti di solidarietà. Tra questi quello dell'amica Mara Venier, padrona di casa di Domenica In. "Vaiiii avanti grande Lucianina".

E ancora, Lillo Petrolo: “Ti auguro un pieno e veloce recupero”. Poi il messaggio social del programma Che Tempo Che Fa: "Forza Luciana, ti auguriamo un pronto recupero e ti mandiamo un grande abbraccio". La stessa Venier si è trovata in questo periodo a fare i conti con un momento buio, anche lei legato a un'operazione finita nel peggiore dei modi.

