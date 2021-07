In onda, "non mi voglio vaccinare": chi è questa donna e cosa spunta dal suo passato

24 luglio 2021 a

"Non mi voglio vaccinare ma non chiamatemi no-vax". A parlare e raccontare la propria visione in merito al vaccino e al Green pass è Elisa, insegnante di francese. "Ho 34 anni e insegno alle scuole superiori da sette anni, sono ancora precaria", esordisce la donna ai microfoni di In Onda, il programma di La7 condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio. Proprio qui prosegue: "Il vaccino non è l'unico strumento senza il quale non si torna in classe".

Elisa, che ha un passato nel Movimento Sociale Fiamma Tricolore, confessa: "Ho deposto le armi nei primi mesi di quest'anno, se io non voglio vaccinarmi in questo periodo storico non lo voglio perché sono di destra o di sinistra. Io non escludo di non farlo in futuro". Elisa vorrebbe tornare in classe con altri strumenti di protezione individuale: dalla tuta alla mascherina. Infine il monito ai suoi studenti: "Ai miei alunni dico di valutare bene e tutto e di decidere con la propria testa".

Non diverso il ragionamento di Alessandra Ghisla, casalinga intervistata da In Onda, che non vuole vaccinarsi: "Sono una mamma a tempo pieno e sarò una di quelle persone che non farà il vaccino anti Covid. Non nego la pandemia, i morti, l'emergenza sanitaria", semplicemente non vuole farsi inoculare il vaccino anti-Covid.

