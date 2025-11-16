Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

In Onda, Mieli stana Landini? "Perché promuove gli scioperi"

domenica 16 novembre 2025
In Onda, Mieli stana Landini? "Perché promuove gli scioperi"

1' di lettura

Sciopero, sciopero e ancora sciopero. Ospiti di In Onda nella puntata di domenica 16 novembre su La7, Maurizio Landini e Paolo Mieli. Al centro? Lo sciopero indetto dalla Cgil, appunto. Per il segretario del sindacato, Maurizio Landini, "il governo non vuole parlare di quello che non fa. . Lo sciopero generale non si fa con piacere, perché i lavoratori ci rimettono lo stipendio. Ma delle ragioni dello sciopero il governo non vuole parlare. Lo sciopero si fa perché è una manovra che non affronta i problemi delle persone. Il sindacato non vuole rispondere a questo o a quel governo. Il sindacato fa un mestiere autonomo perché rappresenta le persone". 

Di simile parere Mieli: "Quest'anno mi sembra particolarmente nervosa la postura di Giorgia Meloni, c'è qualcosa che non mi torna. La manovra è una miseria... I pochi soldi sono gestiti a favore di un ceto medio".

Piazzapulita, "condivido": Mieli gela Schlein e Formigli in 3 secondi

"Condivido il senso generale di questa riforma. L'ho condiviso da 20 o 30 anni come il Pd". Bastano poche ...

Poi ecco che si sofferma sulle intenzioni dell'altro ospite: "Landini tutto questo autunno ha promosso iniziative perché è in competizione con altri sindacati di base. È normale che ce l'abbiano con lui, anche se in misura eccessiva. Quella di Landini comunque non è una gara per diventare segretario della sinistra. Credo che lui non ci pensi proprio".

tag
in onda
paolo mieli
maurizio landini

Il sindacalista Maurizio Landini sull'oro non ha capito nulla

E sciopero sia Maurizio Landini contro Meloni e governo: "Mi sono rotto le scatole"

La contromanovra della sinistra Landini e Avs, la nuova tassa per colpire 500mila italiani

ti potrebbero interessare

Maurizio Landini sull'oro non ha capito nulla

Maurizio Landini sull'oro non ha capito nulla

Giovanni Sallusti
Lele Mora: "Vidi Bin Laden da Bush e portai il Papa da Fidel. Ora domo le tigri al circo"

Lele Mora: "Vidi Bin Laden da Bush e portai il Papa da Fidel. Ora domo le tigri al circo"

Alessandro Dell'Orto
Patrizio Pazzini fa esplodere il "PizzaGate": "Cinesi di m...", un caso internazionale

Patrizio Pazzini fa esplodere il "PizzaGate": "Cinesi di m...", un caso internazionale

Gratteri, Scanzi fuori controllo: "Brrrrrrr, para..., mentecatti"

Gratteri, Scanzi fuori controllo: "Brrrrrrr, para..., mentecatti"