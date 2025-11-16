In Onda, Mieli stana Landini? "Perché promuove gli scioperi"

Sciopero, sciopero e ancora sciopero. Ospiti di In Onda nella puntata di domenica 16 novembre su La7, Maurizio Landini e Paolo Mieli. Al centro? Lo sciopero indetto dalla Cgil, appunto. Per il segretario del sindacato, Maurizio Landini, "il governo non vuole parlare di quello che non fa. . Lo sciopero generale non si fa con piacere, perché i lavoratori ci rimettono lo stipendio. Ma delle ragioni dello sciopero il governo non vuole parlare. Lo sciopero si fa perché è una manovra che non affronta i problemi delle persone. Il sindacato non vuole rispondere a questo o a quel governo. Il sindacato fa un mestiere autonomo perché rappresenta le persone".

Di simile parere Mieli: "Quest'anno mi sembra particolarmente nervosa la postura di Giorgia Meloni, c'è qualcosa che non mi torna. La manovra è una miseria... I pochi soldi sono gestiti a favore di un ceto medio".