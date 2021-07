Katia Aveiro, "maledetto virus". Il calvario della sorella di Cristiano Ronaldo, ricoverata: brusco peggioramento, le sue condizioni

28 luglio 2021 a

Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, è stata ricoverata in ospedale per Covid 19. È stata la stessa Katia ad annunciarlo sui social con un lungo messaggio su Instagram. La cantante ha rivelato di essere risultata positiva al Covid-19 il 17 luglio e, dopo 6 giorni in isolamento domiciliare a casa, ha avuto un peggioramento ed è stata ricoverata in ospedale per Covid per polmonite.

A rendere noto quanto le è accaduto è stata la diretta interessata, con un post su Instagram: "Per rispetto verso chi mi segue - ha postato sul social - e si prende cura di me e dei miei. A causa del maledetto virus mi è venuta la polmonite e sono stata ricoverata". Il ricovero è avvenuto all'ospedale di Funchal, la capitale dell'arcipelago di Madeira, in Portogallo.

E ancora, la sorella del fuoriclasse portoghese in forza alla Juventus, ha aggiunto: "Sto reagendo bene, ho miglioramenti visibili ogni giorno che passa. Vitamine, gioia, pace e voglia di vivere, il sistema immunitario ringrazia e previene tanto", ha concluso con un appello alla prevenzione rivolto a tutti i suoi seguaci.

