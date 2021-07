Riccardo Muti, lo "sfregio" a Mario Draghi: bomba di Dagospia, al Quirinale... "visibilmente mortificato"

30 luglio 2021 a

Occhio al dettaglio. E quando si tratta di dettagli, Dagospia è sempre attento. Anzi, attentissimo. In questo caso, il sito di Roberto D'Agostino ci porta al concerto per il G20 che si è tenuto al Quirinale, a dirigere il maestro Riccardo Muti.

E che è successo, al Colle? Presto detto, così come sintetizzato in un flash da Dagospia: "Alla fine del concerto per il G20 al Quirinale Riccardo Muti ha salutato ringraziando Sergio Mattarella e Dario Franceschini, ignorando Mario Draghi. Come mai - si interroga Dago -? Super-Mario è rimasto visibilmente mortificato", conclude il sito. Insomma, mistero sulle ragioni del mancato saluto. Solo un caso?

Recentemente, si era tornati a parlare del Maestro per alcune sue parole consegnate in una toccante e lunga intervista al Corriere della Sera, in cui aveva affermato: "Mi sono stancato della vita". Perché? "Perché un mondo in cui non mi riconosco più - riprende -. E siccome non posso pretendere che il mondo si adatti a me, preferisco togliermi di mezzo. Come nel Fastaff: Tutto declina", concluse Muti.

