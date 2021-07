In Onda, Concita De Gregorio, David Parenzo e l'ossessione per Salvini: "Abbiamo visto il wurstel, il salame, la nutella, ma..."

30 luglio 2021 a

Matteo Salvini torna al centro della discussione nello studio di In Onda su La7. Mentre si discute di variante Delta e riforma Cartabia, il conduttore David Parenzo interrompe tutto per leggere un'agenzia. Agenzia che riporta una dichiarazione di Salvini: "Giuseppe Conte è un sabotatore ed Enrico Letta gli fa da palo". Il discorso, però, si sposta a tempo di record sulla vaccinazione del leader della Lega.

"Ha detto di aver fatto il Moderna", è intervenuta Concita De Gregorio. Che non perde tempo per lanciare una stoccata al leader leghista: "Non abbiamo ancora visto lo scatto su Instagram, abbiamo visto il wurstel, il salame, la nutella, ma non la siringa". L'immunizzazione di Salvini, insomma, diventa un argomento di interesse in poco tempo nello studio di La7.

Dopo battute e commenti ironici, però, la discussione torna sulla riforma della Giustizia, approvata ieri in Consiglio dei ministri dopo una giornata piena di alti e bassi. Il M5s, infatti, non accettava il testo del provvedimento così come era stato presentato. Alla fine però i grillini hanno dovuto accettare il compromesso sui reati di mafia: per i processi di appello che riguardano reati con l’aggravante mafiosa ci saranno 6 anni di tempo, mentre per 416 bis e ter non è previsto alcun limite.

