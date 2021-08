Simona Ventura, ciò che in tv non abbiamo visto: "Quella volta in cui ho dato dei pugni a Morgan"

01 agosto 2021 a

Simona Ventura si racconta a tutto tondo in una intervista al Fatto quotidiano. Ricorda i tempi di XFactor e il suo carattere sempre teso a cercare di creare una sorta di squadra in ogni team in cui lavorava. Alla domanda se ha mia picchiato qualcuno, risponde: "Qualche cosa è successo, ma per passare all’attacco devo essere trascinata dentro dalla disperazione; di solito incasso e poi colpisco a freddo", rivela.

Alla domanda se è vero che ha colpito più volte Morgan durante XFactor. "È vero, perché all’inizio di quell ’avventura non era bravino, così gli davo i tempi giusti e i consigli accanendomi sulla sua gamba; a lui mi sono dedicata molto, adesso c’è questa polemica sterile su Ballando con le stelle, stavo scherzando, però mi sto preparando per rispondergli. Con calma. (La Ventura ha dichiarato: “Chissà se finirà il programma...”) Ancora pragmatica. A volte esprimo dei giudizi con una chiave ironica e vengono letti con serietà; in questo periodo sto guardando le commedie degli anni Ottanta e allora c’era molta più libertà di scherzare, con frasi oggi non pronunciabili", rivela.

Parla poi dei suoi amici nel mondo dello spettacolo: "Gene Gnocchi, Teo Teocoli e Paola Perego: con lei avrò un programma su Rai2. Non vado a cercare le persone quando sono al potere, ma quando non lo hanno più: lì mi diventano simpatiche, è una mia prerogativa. Con Paola non ci siamo amate moltissimo, però ho vissuto come un’ingiustizia la chiusura del suo programma e l’ho dichiarato subito sui social. Lei mi ha chiamato. Ci siamo viste a cena ed è nato il nostro rapporto", rivela la Ventura.

