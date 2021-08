In Onda, Matteo Bassetti: "Atleti tutti vaccinati, vanno pure più veloce", smontate le balle novax

06 agosto 2021 a

a

a

Ospite di In Onda - la trasmissione estiva di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo - Matteo Bassetti ha subito voluto mandare un messaggio forte a chi ha delle remore a vaccinarsi o è proprio novax. “Innanzitutto voglio dire che gli atleti che hanno vinto l’Europeo e quelli che hanno vinto le medaglie d’oro a Tokyo sono tutti vaccinati”, ha sottolineato l’infettivologo del San Martino di Genova, che poi ha aggiunto: “Tanti ignoranti e detrattori hanno bisogno di sentir dire che quegli atleti sono vaccinati, forse vanno addirittura più veloci di prima”.

Poi Bassetti ha fatto il punto della situazione epidemiologica in Italia, che appare ancora sotto controllo: “Arriveremo a un picco di questi contagi estivi, che però per fortuna non stanno portando a un carico ospedaliero. Guardando all’Inghilterra, dove c’è un andamento simile al nostro, la crescita dei contagi non ha portato un aumento delle ospedalizzazioni, e loro sono avanti due mesi sui vaccini rispetto a noi. In ogni caso rimane il dato che a fronte di contagi che crescono in maniera importante, la percentuale di persone che va in terapia intensiva è 10/15 volte inferiore a quella che avevamo in epoca pre-vaccinale”.

Il vero banco di prova per l’Italia arriverà però nei prossimi mesi: “Si dovrà vedere in autunno cosa succederà. Noi dobbiamo essere pronti, vaccinati, forti per ottobre. Questa di adesso è solo una palestra, anche per il green pass. Per non chiudere più servirà per forza la certificazione il prossimo autunno”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.