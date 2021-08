Tokyo 2020, il disastro di Mario Adinolfi: "Che débâcle le olimpiadi degli italiani". Sapete quando lo ha scritto?

07 agosto 2021 a

Il giorno 1 agosto 2021, alle ore 9.35, l'esperto di atletica, tuffi, lanci, equitazione, ciclismo, tennistavolo, skateboard, arrampicata, volley, basket, softball, pallanuoto, karate, lotta libera, badminton, salti (in alto, in lungo, con l'asta, di barricata) Mario Adinolfi, twitta così: «Malagò è bravo a fare pr, specie coi giornalisti che non stanno scrivendo che la spedizione olimpica è una débâcle: 16esimi nel medagliere, un disastro. L'Australia, un terzo degli abitanti, è quarta potenza. Malagò ne studi il modello, non si governa lo sport con gli aperitivi».

Una settimana dopo la situazione è la seguente: record azzurro di tutti i tempi alle Olimpiadi con 38 medaglie conquistate (e vedremo se è finita qui) con dieci ori, altrettanti argenti e ben diciotto bronzi. Tra gli ori spiccano le storiche vittorie nell'alto, nei 100 metri (cose mai viste), nella 4x100 (ma proprio mai viste), il record del mondo nell'inseguimento su pista (Super Ganna e i suoi fratelli) e altri godimenti assortiti.

Ora, riportare i vecchi tweet "sballati" degli altri è pratica barbara e vigliacca, non si fa, perché tutti noi scriviamo le nostre puttanate. In questo caso, però, era tutto straordinariamente bello, al punto che chiediamo ad Adinolfi nuovi tweet catastrofici su turismo, economia, amore, lavoro, salute, meteo il giorno di Ferragosto, altro. Grazie.

