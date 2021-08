Meghan Markle distrutta dalla sorellastra: "Persona crudele. Quando papà ha avuto un infarto...", il racconto che mette i brividi

08 agosto 2021 a

Sempre nel mirino. Sempre sotto attacco. E probabilmente le ragioni stanno nel suo carattere, difficile a dir poco. Si parla di Meghan Markle, la controversa e discussa moglie del principe Harry, bersagliata non soltanto dalla famiglia reale inglese ma anche dalla sua, di famiglia. Ora è il turno della sorellastra, Samantha Markle, che su Meghan spende parole durissime.

Non è la prima volta in cui Samantha passa all'attacco. In quest'occasione lo ha fatto in un'intervista al programma GB News condotto da Dan Wootton, dove è arrivata a bollare Meghan addirittura come "crudele". Quando le è stato chiesto se, nonostante tutto ciò che è capitato in famiglia, voglia ancora bene a Meghan, Samantha ha tagliato corto: "Sono molto in difficoltà nel provare ad amare qualcuno che ha causato così tanto dolore in tante persone".

Dunque il riferimento al padre, spiegando che l'uomo "ha affrontato ue attacchi di cuore e l’ha vista comportarsi in quel modo con la famiglia reale. Non riesco a dire di potere amare qualcuno che è così incredibilmente crudele". Una bocciatura totale, definitiva, feroce. I rapporti tra sorellastre sono ovviamente ai minimi termini, e altrettanto ovviamente Meghan non ha coinvolto Samantha in alcun tipo di celebrazione per i suoi 40 anni. "È come se fossimo reduci da due anni di guerra. Sembrerebbe strano anche solo accostare il compleanno di Meghan a quella che sarebbe una normale, felice, festa di compleanno", ha concluso Samantha Markle picchiando durissimo.

