Tom Hanks umiliato dal figlio novax: "Non mi infilzerai con quel fot***o ago". Eppure proprio loro, col Covid...

Il figlio di Tom Hanks, Chet, si è lasciato andare a dichiarazioni molto forti sul vaccino anti-Covid. Il giovane, infatti, ha pubblicato un video ironico su Instagram, nel quale inizialmente sembra spingere i suoi follower a vaccinarsi, ma poi si lancia in un duro uno sfogo antivax. Un intervento inaspettato, visto che proprio il padre di Chet e sua moglie Rita Wilson sono stati tra i primi, nel mondo del cinema e dello spettacolo, a contrarre il Covid, nel marzo del 2020. I due sono stati ricoverati al Gold Coast University Hospital per 11 giorni prima di tornare a casa a Los Angeles, dove sono rimasti in isolamento. Ad aprile 2021, invece, la coppia aveva detto di non aver ancora ricevuto il vaccino. Ma entrambi si erano detti favorevoli all'immunizzazione.

Nel filmato in questione, il ragazzo prima incoraggia chi lo segue a vaccinarsi: "Sono stato indeciso su questo per un po', ecco perché non ne ho mai parlato, ma con la quantità di persone che conosco di recente che hanno contratto il Covid e con i numeri in aumento, penso che sia importante per me dire che fatto il vaccino, penso che tutti dovrebbero". Poi a metà clip sbotta: "Pazzi, M***a! Non ho mai avuto il Covid. Non mi infilzerai con quel fot**to ago!".

Secondo il figlio di Tom Hanks, insomma, il coronavirus è solo "un'influenza fot****". Di Chet si era parlato in passato anche per un altro tipo di problema. In diverse interviste, infatti, fu lui stesso a raccontare la sua battaglia contro la dipendenza da cocaina nel 2015 e la successiva riabilitazione.

