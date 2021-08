Paola Ferrari, Giampiero Galeazzi la sfotte? Lei sbrocca: "Sono fiera di averlo fatto", volano stracci in Rai

11 agosto 2021 a

Un duro botta e risposta, quello tra Paola Ferrari e Giampiero Galeazzi. Scintille che agitano le acque in Rai. Ma procediamo con ordine. L'antefatto è l'intervista in cui la conduttrice ha annunciato l'addio a Viale Mazzini dopo i mondiali del Qatar 2022. Addio con polemica: "Dicono che sono vecchia...", si è lamentata. Insomma, una discreta dose di veleno contro chi, in Rai, rema contro di lei.

Dunque ecco scendere in campo Galeazzi, il quale in un'intervista al Corriere dello Sport, senza troppi peli sulla lingua, ha detto che Paola Ferrari "non mi mancherà". Insomma, un giudizio tranchant sulla conduttrice de La Domenica Sportiva, della quale, secondo "bisteccone", si può fare tranquillamente a meno.

Ora, ecco piovere la contro-repòlica della Ferrari, direttamente dai social, dove premette: "Giampiero, io sento la tua mancanza. Sei stato un Maestro per me", premette probabilmente con ironia. Già perché a strettissimo giro di posta aggiunge: "Hai ragione. Sono stata invadente. Ho voluto invadere il vostro mondo di uomini che consideravano il calcio il loro territorio. E sono fiera di averlo fatto", ha concluso Paola Ferrari. E lo scontro continua.

