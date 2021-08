Paola Ferrari, la frecciata di Giampiero Galeazzi: "Lascia la Rai? Non ne sentirò molto la mancanza"

09 agosto 2021 a

a

a

Paola Ferrari nei giorni scorsi ha annunciato l'addio alla Rai dopo i Mondiali del Qatar nel 2022. Una comunicazione che non sfiora Giampiero Galeazzi. Il conduttore televisivo ha ammesso: "Non ne sentirò molto la mancanza". L'ex campione di canottaggio, raggiunto dal Corriere dello Sport, non ha lesinato critiche nei confronti della collega: "Ci ho lavorato parecchio insieme. Ultimamente era molto migliorata. È sempre stata troppo invadente. Monopolizza lo spazio, ha prevaricato il suo ruolo. Prima non si preparava, ora ha imparato a farlo".

Insultare la destra è un buon affare: Sallusti e i casi di Paolo Rossi e Paola Ferrari, "ecco il vero allarme democratico"

Frecciate anche alla Rai: "Mamma Rai ti dà e ti leva. Io sono stato fortunato perché a un certo punto ero come Baudo e Martellini messi insieme. Spettacolo e sport. Ho spinto troppo. Dovevo fermarmi prima e pensare un po’ alla carriera. M’hanno fatto veramente di tutto… m’hanno tolto il canottaggio due anni prima di andare in pensione. Un dispiacere enorme. Diceva Lello Bersani: tutto è permesso in Rai fuorchè il successo. Ho pagato questo. Andavo tra la gente e sembravo l’apostolo. Sempre dritto come un treno, mai fregato niente ai detrattori".

"Porca putt***, ma vattene affan***". Gli insulti di Mino Raiola a Paola Ferrari? Se la donna è di destra, non c'è reato

Più al miele le parole rivolte al presidente del Coni, Giovanni Malagò, che quest'anno ha visto gli azzurri portare a casa un record storico: "È un combattente, un uomo che non s’è mai tirato indietro. S’è messo sulle spalle tutto il mondo sportivo, contro i politici che non lo possono vedere. C’ha un c**o grande così, ma se lo merita tutto". Quelle del 2020 è stata l'edizione delle Olimpiadi che ha visto il nostro Paese trionfare. Con 40 medaglie di cui 10 d'oro, l'Italia ha superato il record di Roma del 1960.

"Una ferita ancora aperta". Clamoroso annuncio di Paola Ferrari: addio alla Rai (molto polemico)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.