Paola Ferrari, "una ferita ancora aperta": clamoroso annuncio, addio alla Rai (molto polemico)

Un inatteso passo indietro, per Paola Ferrari. La signora del calcio Rai annuncia l'addio... alla Rai, dove è in forze sin dai primi anni Novanta, tra La domenica sportiva e 90° Minuto. L'annuncio, spiazzante, arriva in un'intervista a Italia Oggi. "Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano", spiega nell'intervista.

Poi, le considerazioni su Viale Mazzini. Recentemente la Ferrari aveva preso posizione contro le mancate acquisizioni da parte della Rai di differenti eventi calcistici, quali Champions League e Coppa Italia. E ora spiega: "Non mi permetto di parlare dell’azienda anche se è una ferita ancora aperta". Poi, parlando di 90° Minuto e Domenica Sportiva, rivela: "Si tratta ancora con la Lega Serie A sull’acquisto dei diritti in chiaro per quelle trasmissioni. Non credo riusciremo a strappare qualcosa al sabato. Ma non so".

Nel dettaglio, sui diritti calcistici mancati, Paola Ferrari ha affermato: "Non mi permetto di parlare dell’azienda, anche se ovviamente la perdita dei diritti della Champions League e della Coppa Italia è una ferita ancora aperta. Dopo gli Europei di calcio e le Olimpiadi di Tokyo, comunque, il messaggio degli italiani alla Rai è molto chiaro: vogliamo lo sport in chiaro, ci piace vederlo sulla Rai". Infine, un ultima stoccata: "Devo anche ricordare che RaiSport ha mille paletti: dobbiamo sempre chiedere permesso alle reti, alle altre testate. Sul nostro canale all’lcn 58, certo, si poteva fare di più", conclude una polemica Paola Ferrari.

