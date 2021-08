Generale Figliuolo, "accadrà oggi": pugno di ferro sul vaccino, le ultime clamorose cifre. E per chi vuole fare sport...

12 agosto 2021 a

A fare il punto sulla campagna vaccinale, ecco scendere il campo il generale Francesco Figliuolo, commissario all'emergenza coronavirus. Figliuolo ha infatti reso noto con un comunicato stampa che in Italia, oggi, si raggiungeranno 73 milioni di dosi somministrate, pari al 70% di persone che hanno ricevuto la prima dose, e che il 65% degli italiani vaccinabili (over 12) sono protetti contro il Covid con entrambe le dosi.

Secondo il generale Figliuolo, si tratta di "un grande risultato che si deve anche ai giovani nella fascia 12-19anni che da soli hanno richiesto negli ultimi giorni oltre il 20% delle dosi, ottenendo così la massima protezione nei confronti del Covid".

E ancora, il commissario all'emergenza ha rimarcato come tra le priorità della campagna vaccinale ci sia quella di "raggiungere il maggior numero possibile di giovani e del personale scolastico e universitario" in vista della riapertura delle scuole.

Nella giornata di ieri, mercoledì 11 agosto, con una lettera alle regioni, Figliuolo aveva parlato proprio della necessità di accelerare le vaccinazioni nella fascia 12-18 anni. E non solo. Il commissario ha poi ricodato uno dei risvolti della vaccinazione, ossia la ripresa delle attività sportive, per le quali ha spiegato essere necessario avere alti livelli di copertura anche in chi "opera negli impianti e presso associazioni sportive o finalizzate al benessere".

