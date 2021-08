Morto Gino Strada, proprio oggi sulla "Stampa" le sue ultime drammatiche parole: il dolore di Massimo Giannini

13 agosto 2021 a

Addio a Gino Strada, il fondatore di Emergency si è spento a 73 anni. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Gino Strada, si apprende dal Corriere della Sera, soffriva da tempo di problemi di cuore. Nel corso della sua lunga parabola alla guida della Ong, nata 25 anni fa, ha costruito ospedali e centri di primo soccorso in 18 differenti Paesi. In un'intervista al Corsera di qualche tempo fa disse: "Non chiamatemi pacifista, nel mondo umanitario c'è molto dilettantismo".

E proprio oggi, venerdì 13 agosto, nel giorno della sua morte, su La Stampa era uscito un suo commento sull'attuale situazione in Afghanistan, dal titolo: "Così ho visto morire Kabul". Un commento sull'avanzata dei talebani nel Paese dopo il ritiro delle forze statunitensi. Una testimonianza toccante in cui spiega, in conclusione, che "ad esempio, gli ospedali e lo staff di Emergency - pieni di feriti - continuano a lavorare in mezzo ai combattimenti, correndo anche dei rischi per la propria incolumità: non posso scrivere di Afghanistan senza pensare prima di tutto a loro e agli afghani che stanno soffrendo in questo momento, veri eroi di guerra", concludeva Gino Strada.

Pochi minuti dopo la notizia della sua morte, il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, ha rimarcato su Twitter la triste coincidenza: "Proprio oggi, sul nostro giornale, il suo ultimo straordinario racconto sull'Afghanistan, un paese distrutto, che ha amato tanto", concludeva Massimo Giannini.

