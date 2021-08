Selvaggia Lucarelli contro Virginia Raggi: "La sua posizione sui vaccini è molto più tossica di tutti i rifiuti di Roma"

14 agosto 2021 a

Selvaggia Lucarelli, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha confessato di non essersi vaccinata. Parole feroci quelle della giornalista: "La posizione opaca della Raggi sui vaccini è molto più tossica di tutti i rifiuti di Roma", scrive la Lucarelli riferendosi alla situazione disastrosa in cui versa la Capitale, sommersa ormai dalla spazzatura.

"Mi tampono continuamente. Dico subito: i miei avversari mi stanno bollando come no vax. Io non sono no vax, mi attengo alla legge, mi attengo ai consigli medici. Ho ancora gli anticorpi molto alti, al momento mi hanno suggerito di rimanere così. Continuo a fare i tamponi, porto la mascherina. Al momento mi dicono che il vaccino non è da fare", aveva detto la Raggi, parlando del vaccino anti covid ospite a In onda su La7.

“In questo momento, il medico che mi segue ha detto di no”, aggiunge la sindaca. "Le persone sono molto disorientate", dice facendo riferimento alle posizioni “diverse” espresse da medici ed esperti sul covid. “Ognuno deve sentire il proprio medico”, ripete Raggi.

“Io mi sento di dire: ciascuno si rivolga al medico e faccia ciò che dice il medico. Se trasportiamo il tema della vaccinazione sul piano politico, ad un certo punto diventa un tema divisivo in cui ciascuno dice ciò che conviene di più. Il tema della vaccinazione deve essere un tema medico gestito dai medici, non deve diventare un tema elettorale", aveva concluso la Raggi.

