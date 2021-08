Rocco Siffredi, nuovo film a luci rosse dopo gli Europei di calcio. Clamoroso: chi chiama sul set

17 agosto 2021 a

Rocco Siffredi sta per uscire con un nuovo film a luci rosse sull'onda degli Europei. Secondo quanto riporta Dagospia sul set del re dei film hard italiani ci saranno Malena, Valentina Nappi e Martina Smeraldi. "La vera nazionale siamo noi", esordisce Malena. Insomma, le più grandi star del cinema a luci rosse italiano "saranno per la prima volta insieme, tra loro, e non solo, anche con il pornostar francese Vince Carter, in una reverse gang bang Italia vs Francia...". "Che succederà? Chi vincerà? Siete pronti per nuovi trionfi italici? Dopo l'Eurovision, gli Europei, e le Olimpiadi, l'Italia sale ancora sulla vetta del mondo".

Rocco Siffredi è anche al lavoro su un nuovo progetto. Ma non è solo in questa avventura: con lui c'è l'ultimo vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi. Non si sa ancora ufficialmente di cosa si tratta, anche se alcuni dettagli dovrebbero essere condivisi con tutti a breve. A confermare l'indiscrezione sulla insolita collaborazione è stato proprio l'influencer milanese, che nelle sue storie Instagram ha dato qualche dettaglio in più ai suoi follower.

"Ti starai chiedendo: dove vai vestito così? Tesoro vado in Sardegna. E ti starai chiedendo a fare cosa in Sardegna? Allora ti do un nome e un cognome, Rocco Siffredi. Ti stai chiedendo cosa farò con Rocco Siffredi, continua a chiedertelo. Ma questa chica mala non te lo va dire lo scoprirai su questo canale".

