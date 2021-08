Ambra Lombardo, la svolta drastica della sexy prof del Grande Fratello: "Perché resterò casta fino a Capodanno"

16 agosto 2021 a

"Resterò casta fino a Capodanno": questa la promessa di Ambra Lombardo, professoressa diventata famosa grazie alla partecipazione al Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso nel 2019. Nella casa più spiata d'Italia ha conosciuto Chicco Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari, al quale è stata legata per qualche tempo. Dopo la fine della relazione è diventata opinionista nel programma Tiki Taka di Piero Chiambretti.

In un'intervista al settimanale Di Più, la Lombardo ha dichiarato che non avrà alcun tipo di rapporto fino al 31 dicembre 2021. E così ha assicurato che non accetterà più inviti a cena, telefonate e avances da uomini. Inoltre, ha detto di essere felice da single, con le sue amiche e i libri. Ma perché questa scelta così drastica? La 35enne ha spiegato di essere stufa soprattutto per via delle ultime conoscenze, che l'avrebbero usata e avvicinata solo perché “quella della tv”.

Dopo la relazione con Chicco Nalli, la Lombardo ha avuto un'altra relazione con un ragazzo che sembrava perfetto. Purtroppo, però, è finita malissimo. “Non voleva una donna altrettanto bella, intelligente e colta al suo fianco. Voleva un ascensore sociale. Uno strumento per arrivare alla popolarità. Proprio come i suoi predecessori ha iniziato a dirmi: 'Se io facessi il Grande Fratello…', 'Se io andassi da Barbara D’Urso…'", ha raccontato Ambra. E ancora: "Non voglio che qualcuno ancora si vanti di avermi conquistato esponendomi come un trofeo. Non farò altro che aspettare, nella speranza che arrivi il miracolo che merito".

