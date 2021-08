Alba Parietti, la foto in costume da bollino rosso: "Una donna perversa?". Fan impazziti

16 agosto 2021 a

a

a

Alba Parietti sta trascorrendo le vacanze a Ibiza e dall'isola manda scatti e frasi osè ai suoi fan. Eccola in una foto pubblicata sul suo profilo Instagram con un costume intero bianco e gli occhiali da sole mentre si fa un selfie e con il pollice tira giù l'indumento quanto basta per mostrare l'ombelico. "Cosa intendete per una donna perversa? Oh! quel tipo di donna della quale un uomo non si stanca mai.( Oscar Wilde)", scrive a corredo di una immagine.

E ancora: "L’insostenibile leggerezza dell’essere. 'Era il senso della bellezza che la liberava di colpo dall'angoscia e la riempiva di un nuovo desiderio di vivere. Civetteria è una promessa di coito non garantita' Milan Kundera", scrive in un'altra didascalia.

"Li metto tutti". Claudia Gerini, il bikini da censura sulla terrazza. Fisico strepitoso, com'è a 50 anni | Guarda

Inutile dire che questi scatti hanno fatto il pieno di cuoricini e commenti. "Una come te, senza peli sulla lingua e disinibita senza problemi. Queste sono le donne con maggior successo, che piacciono al maschile", scrive uno. "Bellissima e molto intelligente", aggiunge un altro. "Intramontabile meravigliosa Alba", si legge. "Posso fare un commento? Min***a!. in Sicilia non è una parolaccia.... ma un complimento". E di complimenti ce ne sono davvero tantissimi, anche qualcuno sgradevole, dei soliti haters.

Diletta Leotta, festa di compleanno col botto. Bomba gossip su Can Yaman, "lo zampino dell'ex"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.