In Onda, Concita De Gregorio provoca Parenzo: "C'è qualcosa tra te e Bassetti?", quella 'strana' relazione in tv

Nella puntata di In Onda di venerdì 20 agosto è andato in scena un simpatico siparietto tra David Parenzo e Concita De Gregorio. Quest’ultima ha provocato il collega, che ha un feeling speciale con Matteo Bassetti, condividendo praticamente su tutta la linea quello che pensa l’infettivologo sul Covid e sulla campagna di vaccinazione. “C’è qualcosa tra te e Bassetti?”, ha esclamato la De Gregorio.

“Cosa? Guarda che io querelo per molto meno”, ha risposto Parenzo. Poco dopo la scena si è riproposta, con la giornalista che ha chiesto a Edoardo Bennato di accennare il suo grande classico, L’isola che non c’è. Prima però ha iniziato a canticchiarla proprio Bassetti, come notato subito da Parenzo. Allora la De Gregorio ha preso in giro entrambi: “No, non voglio sentire Bassetti cantare L’isola che non c’è. Stava davvero succedendo? Non possiamo consentirlo davanti a Bennato”.

In precedenza la conduttrice di In Onda era stata un po’ brusca con l’infettivologo, interrompendolo mentre parlava del settore dei concerti: “Credo che in generale quello del divertimento sia il più controllato - ha dichiarato Bassetti - così come lo era l’anno scorso, infatti è una balla colossale che le discoteche della Sardegna abbiamo scatenato la seconda ondata. Il problema sono state le scuole, cerchiamo di pensare a quelle anziché ai concerti dell’estate”.

