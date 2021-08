Hoara Borselli contro Matteo Bassetti: "Anche lui?". In Onda la scatena: "Che virologo è"

21 agosto 2021 a

Hoara Borselli non ha gradito un passaggio dell’intervento che Matteo Bassetti ha fatto nel corso dell’ultima puntata di In Onda, quella di venerdì 20 agosto. L’infettivologo è spesso ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo: soprattutto con quest’ultimo è evidente un’intesa sui temi del Covid e del vaccino. Nel dettaglio, Bassetti ha dichiarato che “quando arriveremo con le buone o le cattive a vaccinare almeno il 90 per cento della popolazione, allora sì che si potranno levare molte delle restrizioni attualmente in vigore”.

Il passaggio sulle “buone o cattive” ha fatto saltare sulla sedia la Borselli, che ha sentito la necessità di twittare quanto segue: “Anche lui si è appassionato a trattare le persone come bimbetti capricciosi da dover minacciare. Virologi omologati”. Le cose non stanno proprio così: dimentica che l’unica vera minaccia è il Covid e che l’unica vera soluzione al momento è offerta dal vaccino. Ergo il ragionamento di Bassetti non fa una piena: se non si riesce a convincere con le buone quelli che pensano che sia un “siero sperimentale” e altre baggianate di questo tipo, allora sarà necessario passare alle “cattive”, ovvero all’obbligo

Tutte queste persone che strepitano, urlano e protestano contro chi paventa l’ipotesi dell’obbligo di vaccino si renderà conto presto cosa significa essere non vaccinati: l’autunno sta arrivando e il Covid non farà prigionieri tra i non vaccinati, come tra l’altro sta già accadendo. Basta leggere i dati dei reparti Covid e delle terapie intensive…

