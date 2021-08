Serena Grandi finita in disgrazia a 63 anni. Bancarotta e casa all'asta, "cosa faranno con quei soldi"

21 agosto 2021 a

a

a

La casa di Serena Grandi a Rimini sarà messa all'asta. E' il triste epilogo della storia cominciata col fallimento del suo ristorante, La Locanda di Miranda, aperto nel 2013 nel borgo San Giuliano. La vendita dell'appartamento, come riporta il Resto del Carlino, è in programma il 21 ottobre. E si partirà da una base d’asta di oltre 300mila euro. La casa si trova all'interno di una palazzina signorile, è grande un’ottantina di metri quadrati e ha diversi balconi, una loggia e un garage.

"Non sono riuscito a dirgli ti voglio bene, ora non c'è più". Il dramma di Conticini su Rai 1, Serena Autieri commossa

La decisione sulla vendita all'asta è stata presa dal tribunale di Rimini, che ha pensato a questa soluzione per ripagare i creditori del ristorante gestito dall’attrice, compresa la banca che aveva finanziato l’avvio del locale. A soli due anni dall'apertura, infatti, il locale della Grandi fallì e venne chiuso. L'attrice, che qualche anno fa ha partecipato anche al Grande Fratello Vip, spesso ha ammesso di essersi fidata di persone sbagliate e di aver fatto cattive scelte proprio a causa loro. E non è tutto, perché l'anno scorso la Grandi è finita a processo anche per bancarotta fraudolenta ed è stata condannata in primo grado. Secondo l'accusa, avrebbe distratto vari beni strumentali dal suo ristorante, e in questo modo li avrebbe sottratti ai creditori.

"Mi provochi?", "Non è bello quello che dici". Autieri-Zazzaroni, volano gli stracci su Rai 1

L’attrice, che tornerà molto presto sul set - visto che le hanno fatto proposte per vari film - ed è diventata ospite fissa di vari programmi televisivi, si è detta davvero dispiaciuta: "Sono molto amareggiata, è chiaro – si è limitata a dire –. Ormai non c’è più molto che mi lega a Rimini. Resterò a vivere qui? Vedremo. Devo ancora valutare".

Morta a 78 anni Raffaella Carrà, la signora della tv era malata da tempo: il drammatico annuncio della famiglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.