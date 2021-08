Coronavirus, la star americana vaccinata e contagiata: "Questa variante delta è una str***ta"

22 agosto 2021 a

a

a

Un’altra stella americana è stata “piegata” dal Covid. Stiamo parlando di Hilary Duff, attrice, cantante ed ex star di Disney Channel, che ha fatto sapere di essere risultata positiva al virus. Lo ha annunciato lei stessa ai suoi fan su Instagram, dove la si vede distesa a letto, con la faccia tramortita. La Duff ha ammesso di avere sintomi pesanti. Allo stesso tempo, però, ha anche detto di aver evitato il ricovero solo grazie al vaccino.

"Lo dicevo ma ormai è tardi, sarà un disastro". Covid, il siluro di Bassetti contro il governo: "Assumetevene le conseguenze", chi deve dimettersi

"Questa Delta è una stronz**ta. Sintomi: brutto mal di testa, nessun odore o sapore. Pressione sinusale e annebbiamento del cervello. Felice di essere vaccinata", ha scritto nelle storie su Instagram. Solo qualche giorno fa, in realtà, l’attrice aveva pubblicato la foto dal set di How I Met Your Father, spin-off della celebre sit-com How I Met Your Mother. Il Covid, però, sembra averle rovinato i piani. Le riprese, infatti, sono state immediatamente interrotte e il resto del cast e della troupe è finito direttamente in quarantena.

Neonata di un mese positiva al Coronavirus. Vicenza choc, "due casi in pochi giorni". Sconcertante: come si è contagiata

Anche la collega Melissa Joan Hart, attrice conosciuta principalmente per il suo ruolo da protagonista nelle serie Sabrina, vita da strega, ha confessato qualche tempo fa di essere nella stessa situazione. Lei, però, ha contestato il fatto che nel suo Stato non sia obbligatorio indossare la mascherina a scuola e quindi ha lanciato un’accusa: "Sono sicura sia arrivato da lì".

"Tempi, velocità di contagio e impatto clinico": Covid, cosa sta cambiando dopo i vaccini: "In Italia sono in corso due epidemie diverse"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.