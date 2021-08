Luciana Littizzetto "alle donne afghane preferisce il relax". Attacco brutale: muta sui talebani, "sapete dov'è in vacanza?"

23 agosto 2021 a

Sapete dov'è Luciana Littizzetto in questo momento? "Ha smesso di farci piangere con i suoi monologhi faziani e al Mee too per le donne preferisce il relax in Costa Azzurra". Nulla di male essere in vacanza a fine agosto, e d'altronde una comica non può certo salvare il mondo. Ma il Giornale la prende polemicamente come esempio del disinteresse (forse imbarazzato) delle femministe italiane per il dramma delle donne in Afghanistan. Alla spalla di Fazio in Che tempo che fa sarebbe bastato poco, magari un tweet dei suoi, per attirare l'attenzione su quanto sta accadendo a Kabul e nelle aree più remote del Paese finito da una settimana di nuovo in mano ai talebani.

Dopo 20 anni, le donne hanno di nuovo paura. Lontano dalle telecamere, vengono minacciate e picchiate dai fondamentalisti islamici che a parole si mostrano all'Occidente "buoni" e "distensivi", per dirla con Giuseppe Conte, promettendo inclusività e rispetto per i diritti femminili. Sempre, ovviamente, secondo quanto prescrive la Sharia. Una presa per i fondelli bella e buona, e qualche femminista italiana, team Michela Murgia per intenderci, avrebbe potuto sollevare la questione. Invece meglio concentrarsi a suo tempo su cose a noi più vicine: dal #metoo ai femminicidi, o magari come Rula Jebreal qualche mese fa polemizzare con Zoro, conduttore di La7 che più di sinistra non si può, perché a Propaganda Live invitava poche ospiti di sesso femminile.

E il Giornale, oltre alla stessa Rula, si chiede: perché tace anche Giovanna Botteri, "corrispondente da Pechino, che dopo aver difeso il diritto alla sua capigliatura poco curata, non trova parole per tutto il resto"? "Battagliere per discussioni marginali - si legge ancora -, si fermano davanti alla regina di tutte le lotte che la Storia offre loro. Più facile indignarsi per le performer alla festa di Diletta Leotta, per i testi di Sfera Ebbasta e per il ddl Zan che per le donne afghane".

