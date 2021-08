Lilli Gruber paparazzata sul nuovo mega yacht di Carlo De Benedetti: roba da super ricchi

24 agosto 2021 a

Hai capito Lilli Gruber, che spunta sul nuovo mega yacht da 72 metri e 63 milioni di euro di Carlo De Benedetti. Il settimanale Chi ha pubblicato in esclusiva le foto dell’editore del quotidiano Domani (giusto al suo primo anno di vita) in compagnia della giornalista di La7 durante una vacanza nelle acque della Costa Smeralda. Con De Benedetti c’è ovviamente la moglie Silvia Monti, ma anche una serie di amiche, tra cui appunto Lilli Gruber.

Non è certo una notizia che tra i due ci sia un’amicizia di lunga data e ancora tuttora in corso, come dimostrano le ospitate che l’ingegnere riesce ancora a strappare a Otto e Mezzo, la trasmissione condotta con successo dalla Gruber su La7. All’interno della quale tra l’altro non manca di affacciarsi anche Stefano Feltri, direttore del quotidiano edito da Carlo De Benedetti. Anche se le loro presenze a Otto e Mezzo non sono neanche lontanamente equiparabili a quelle di Marco Travaglio e dei giornalisti del Fatto Quotidiano, che su La7 sono di casa quando c’è la Gruber.

Nelle foto pubblicate da Chi si vedono l’ingegnere e la conduttrice conversare mentre passeggiano sul ponte del lussuoso yacht: si tratta di un barcone uscito nel 2019 dai cantieri Tankoa di Genova, che vanta una serie di comfort di lusso quali sta, beach club, palestra e piscina di 6 metri.

