Ylenia Carrisi, Al Bano pieno di rabbia. E Yari smonta Signorini: "Mai stato a Santo Domingo". Cosa non torna sullo "scoop"

"Sono deluso". Yari Carrisi ha commentato così l'indiscrezione di Chi, magazine diretto da Alfonso Signorini, secondo cui il figlio di Al Bano e Romina Power avrebbe incontrato di persona la sorella Ylenia, drammaticamente scomparsa la notte di Capodanno tra 1994 e 1995 a New Orleans. La tesi del settimanale, dunque, è che la ragazza non fosse morta, ma semplicemente avesse deciso di sparire dalla circolazione, facendo perdere le sue tracce per ricominciare una nuova vita.

"Non sono mai stato in vita mia a Santo Domingo. Quella di Ylenia è una ferita ancora aperta: sono deluso", ha spiegato Yari, che proprio a Ylenia ha dedicato un programma a cui sta lavorando: "Un viaggio in memoria di Ylenia. Si chiamerà YariYatry che in sanscrito vuol dire amico viaggiatore. Ci sono tanti elementi che ricordano mia sorella, come il viaggio, la spiritualità, il desiderio della scoperta e della purezza". Quello di Chi potrebbe dunque trattarsi di un clamoroso, pesantissimo abbaglio, magari equivocando su un "incontro" spirituale di Yari e Ylenia.

Anche papà Al Bano si mostra deluso: "Rimango stupito - dice il cantante sempre all'Adnkronos -. Non penso proprio che mio figlio abbia detto di aver incontrato Ylenia. Sono dichiarazioni del tutto prive di fondamento. Purtroppo da anni c'è una speculazione sul nome di mia figlia, forse perché fa vendere i giornali. Vogliamo su questa vicenda essere lasciati in pace". Proprio il dramma della figlia fu una delle cause della fine del matrimonio tra Al Bano e Romina. Travolti dal dolore senza fine e divisi sulla reazione: il padre deciso a voltare pagina, la madre ancora combattuta e piena di speranza per ritrovare in vita la figlia. Una storia atroce che ancora li perseguita, 26 anni dopo.

