Al Bano Carrisi, indiscrezioni clamorose sulla figlia Cristel: "Manca poco", rivoluzione in famiglia

23 giugno 2021 a

a

a

Al Bano Carrisi conferma: la figlia Cristel Carrisi è in dolce attesa. La ragazza, figlia dell'unione tra il cantante di Cellino San Marco e Romina Power, è già mamma di Kay Tyrone, nato nel 2018, e Cassia Ylenia, arrivata nel 2019. A breve però arriverà un'altra bambina, il cui nome però è ancora un mistero anche per nonno Al Bano. Il primogenito di Cristel infatti ha come secondo nome quello del nonno, il divo di Hollywood Tyrone Power, mentre per la secondogenita ha scelto il nome della sorella maggiore Ylenia. Non è escluso, dunque, che per la nuova arrivata possa scegliere il nome Taryn, la sorella minore di Romina venuta a mancare all’età di 66 anni a causa di una leucemia.

"Si è allontanata": terremoto a casa Carrisi, la Lecciso lascia Al Bano? Rumors: lo zampino di Romina

La notizia della gravidanza, ha confidato il cantante a Di Più Tv, è stata data a Pasqua, quando Cristel Carrisi e il marito Davor Luksic sono rientrati in Italia. La coppia vive da tempo a Zagabria, in Croazia, ma per le festività pasquali si è ricongiunta con i parenti in Puglia: "Mia figlia era già in attesa, bellissima". Oltre alla gravidanza però la 35enne ha deciso di portare avanti anche gli studi universitari.

Al Bano Carrisi, "altri 50 anni con lei": come stanno davvero le cose con Loredana Lecciso

Dopo la carriera nel mondo dello spettacolo – dove si è messa alla prova come cantante e conduttrice – , vuole laurearsi in Letteratura ad Harvard, una delle università americane più prestigiose al mondo. "So che non dovrei vantarmi - ha messo le mani avanti Al Bano -, ma lei ha una marcia in più, sa adattarsi, ed è una moglie e una madre esemplare". Di recente Cristel ha anche ricevuto una menzione d’onore dal rettore dell’Università.

Albano Carrisi e Romina Power, un'altra bomba: il nuovo nipotino da Cristel

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.