Top 10, Albano Carrisi e Romina Power da Carlo Conti: "Il momento più bello insieme?", straziante confessione sulla figlia Ylenia

22 maggio 2021 a

a

a

Il colpaccio di Carlo Conti dà i suoi frutti. Albano Carrisi e Romina Power insieme sul palco: a Top Dieci, lo show del venerdì sera di Rai1, si respira aria da Festival di Sanremo, di cui Conti peraltro è decisamente esperto. L'ex coppia più famosa della musica leggera italiana, che ha scalato le classifiche in mezzo mondo a partire dagli anni Sessanta per un buon ventennio, si sono svelati con dolcezza, ironia e un po' di imbarazzo, senza rinunciare a confessioni molto private.

"Non voglio nemmeno ripeterlo, sono sconcertato": Fedez massacrato da Al Bano Carrisi, volano parole grosse





"Qual è stato il momento più bello vissuto insieme?", li incalza Conti. "I momenti più felici li abbiamo vissuti quando sono nati i nostri figli". risponde secco Al Bano. Parole che non possono suscitare emozione e un velo di tristezza, ripensando al dramma che ha colpito la coppia negli anni 90, con la misteriosa scomparsa della loro figlia Ylenia, a New Orleans. Un giallo che non ha mai avuto una soluzione: la ragazza è morta, si è suicidata o ha semplicemente deciso di sparire, senza più dare notizie di sé nemmeno ai familiari in Italia? In ogni caso, una "bomba atomica" che ha contribuito a spaccare la coppia, con Romina ancora fermamente convinta che la figlia sia viva e Al Bano che ha preferito chiudere per quanto possibile quel dramma, travolto dal dolore.

Jasmine Carrisi, la svolta: "Chi ha messo gli occhi su di lei", indiscrezioni clamorose sul futuro (lontano da Al Bano?)





La fine della loro storia d'amore ha segnato anche la fine della loro collaborazione artistica, salvo fortunate e attesissime reunion in Italia e all'Estero, soprattutto nell'Est Europa dove Albano e Romina continuano a essere un "marchio" di clamoroso successo commerciale. "E il momento più bello professionalmente?", chiede ancora Carlo Conti.

"Non c'è niente di umano in tutto questo". Droga, il drammatico sfogo di Al Bano: la vicenda che lo sconvolge

"Quello di Felicità - ammette ancora il crooner di Cellino San Marco -, è stato un successo inaspettato nel mondo. Ricordo che quando ho sentito la canzone per la prima volta ho previsto che avrebbe venduto un milione e mezzo di copie". "Io invece non volevo neppure inciderla, la trovavo banale", ammette Romina attirandosi le ironie dell'ex marito: "Quando lei si lamenta di una canzone, poi quella canzone si vende benissimo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.