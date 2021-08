Claudio Durigon, l'accusa di Nicola Porro: "Ci vuole fegato per farlo. Vi siete calati le braghe davanti a Travaglio"

27 agosto 2021 a

Parla del caso delle dimissioni di Claudio Durigon, Nicola Porro sul suo sito durante la rassegna stampa. "Assurdo, Durigon si dimette, è la politica: per questo ci vuole lo stomaco per farla", attacca il giornalista. Che però non condivide la polemica sul sottosegretario, soprattutto quella scatenata da Marco Travaglio sul Fatto quotidiano: "Quando giornalisti politicamente corretti ti danno del fascista non devi dimetterti, soprattutto se dicono che attacchi Falcone e Borsellino, che i medesimi giornalisti attaccavano da vivo", dice senza mezzi termini Porro. "Ha fatto una minch***a".

Il sottosegretario della Lega all'Economia, Claudio Durigon ha incontrato ieri 26 agosto, il segretario del suo partito Matteo Salvini e si è dimesso. "Ho deciso di dimettermi dal mio incarico di governo che ho sempre svolto con massimo impegno, orgoglio e serietà", ha detto il sottosegretario leghista all'Economia, Durigon in una lunga lettera diffusa dal suo partito.

Una decisione presa, aggiunge, "per uscire da una polemica che sta portando a calpestare tutti i valori in cui credo, a svilire e denigrare la mia memoria affettiva, a snaturare il ricordo di ciò che fecero i miei familiari proprio secondo quello spirito di comunità di cui oggi si avverte un rinnovato bisogno".

