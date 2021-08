Tiziana Rosati, la giornalista del Tg5 coi capelli blu punita da Mentana è finita in disgrazia: "Ai domiciliari", una vicenda sconcertante

29 agosto 2021 a

Nel 1998 aveva fatto parlare tutta l'Italia per essersi presentata in diretta al Tg5 con capelli blu elettrici. Oggi Tiziana Rosati, giornalista in pensione, torna al centro dell'attenzione per una brutta bega condominiale che poteva finire tragicamente. La sua carriera in video, di fatto, finì quando per un servizio sulla Borsa esibì un colore di capelli decisamente spiazzante. Il direttore dell'epoca, Enrico Mentana, si infuriò e per l'edizione delle 20 fece realizzare un servizio ad hoc sui "colpi di testa" più famosi dei giornalisti, citando espressamente proprio la Rosati. "Guardatela adesso perché così non la vedrete mai più, altrimenti dovrete chiamare un antennista o un buon oculista", avvertiva Mentana. Di fatto, la Rosati da quel giorno è finita a fare lavoro redazionale, lontano dalle telecamere, entrando però direttamente nella piccola storia della tv italiana.



Oggi entra prepotentemente in quella della cronaca milanese. Secondo quanto riportato da La Verità, la Rosati sarebbe accusata di aver appiccato il fuoco alla macchina di una vicina di casa 73enne, consigliera, come ripicca per una assemblea condominiale finita male. "L'hanno messa ai domiciliari con l'accusa di essere l'autrice di un raid incendiario", si legge. "Blitz scattato poco dopo le sei del mattino, in via Friuli, a Milano. Prima la cronista in pensione dà fuoco a una finestra della rivale, al piano terra, armata di liquido infiammabile e accendigas. Poi arde l'auto dell'anziana, parcheggiata in cortile, danneggiando anche un'altra automobile". Solo per il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, le fiamme non arrivano alle abitazioni e alle condutture del gas. Secondo quanto riporta la Verità, la giornalista, davanti ai carabinieri, avrebbe negato ogni addebito ma a pesare sul suo conto "un polpaccio bruciacchiato" e il materiale trovato nel box: "Tanica di cherosene, scatola di cubetti accendifuoco da grigliatore della domenica, farmaci e garze per ustioni".

