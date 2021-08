Matteo Bassetti inseguito e minacciato sotto casa: "Ve la faremo pagare", chi è l'aggressore

30 agosto 2021 a

a

a

Ancora paura per Matteo Bassetti. L'infettivologo del San Martino di Genova per le sue posizioni pro-vax è finito più volte nel mirino dei contrari al vaccino contro il Covid. L'ultima e terrificante minaccia è arrivata sotto casa, dove un no-vax di 46 anni ha inseguito e ripreso il medico con il cellulare urlandogli "Ci ucciderete tutti con questi vaccini, ve la faremo pagare". Bassetti è riuscito ad allontanarsi e chiamare la polizia. Gli agenti hanno così trovato l'uomo poi denunciato.

Il Nobel Montagnier? "Un rinc***". Bassetti definitivo: "quella roba sui vaccini? Ecco di cosa soffre"

"Continuo a ricevere minacce ogni giorno dai no-vax, ieri sera su una chat su Telegram mi hanno attaccato duramente e hanno fatto girare il mio cellulare. Sono stato riempito di messaggi, telefonate e insulti con minacce a me e alla mia famiglia - si è sfogato sui social Bassetti -. C'è un clima insostenibile e serve una presa di posizione forte della magistratura per perseguire questi reati perché non è possibile che serva una denuncia al singolo. Qui c'è un movimento organizzato che ha lo scopo di delinquere, vanno nelle piazze insultando me e altri colleghi. Non è possibile che mi debba guardare le spalle appena esco di casa per evitare che non accada nulla di violento".

"In America se ne parla già". Bassetti, fuga di notizie sull'obbligo vaccinale: la mossa estrema per evitare un altro lockdown

Altrettanto critico con i politici che, a detta dell'infettivologo, devono prendere posizioni "chiare": "Deve dire - è la sua tesi - se sta con il mondo della scienza ovvero con il vaccino o con il mondo dell'antiscienza e con i no-vax". E ancora: "Oltre ai no-Vax, si è aggiunta una componente politica che ormai ha fatto dei vaccini argomento della battaglia estiva e questo è gravissimo".

"Cos'ha fatto sparire Bassetti dal curriculum". Vaccini, "sbianchettatura" molto sospetta: la rivelazione che fa impazzire i no vax

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.