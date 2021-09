Luigi Berlusconi, il tocco magico: lui, Barbara ed Eleonora ricoperti d'oro. I conti in tasca ai figli del Cav e Veronica Lario

01 settembre 2021 a

Utile di 44,5 milioni. Si chiude in positivo il bilancio di H14, la holding di Luigi, Barbara ed Eleonora Berlusconi. L'assemblea della società di cui i figli di Silvio Berlusconi e Veronica Lario controllano il 33,3% ciascuno qualche settimana fa ha certificato in assemblea i buoni esiti dell'anno 2020, che nonostante l'incognita Covid ha totalizzato 3 milioni di euro in più di utili rispetto all'esercizio 2019. Il principale asset di H14 è la quota del 21,4% in Fininvest, ma spicca anche l'investimento su Fintech, digitale e private equity. "Esattamente come avvenne lo scorso anno - spiega Italia Oggi, riportando le cifre - i Berlusconi hanno deciso di mandare l'intero profitto a riserva e successivamente di distribuirsi un dividendo inalterato di 21 milioni (7 milioni a ciascuno dei tre soci) tratto dalle riserve: per 608mila euro dall'utile de 2016 e per i restanti 20,3 milioni dagli utili del periodo 2008-2016".

In questo modo, spiega il quotidiano finanziario, "il patrimonio netto è salito a 307 milioni a fronte di un attivo di 398,1 milioni dove la liquidità pesa per 9,4 milioni, i crediti per 64,1 milioni, asset finanziari non immobilizzati per 64 milioni e immobilizzazioni finanziarie per 322,1 milioni". Da segnalare, tra quest'ultime, "i 14,3 milioni di quattro controllate (B Cinque, Lauro, H14s e Zd), la quota Fininvest è rimasta iscritta a 39,2 milioni e per 22 milioni quella del 33% in Riuck, il club deal che ha rilevato il 25% di Elettric80".

A fronte di svalutazioni di asset vari per circa 8 milioni, sul conto economico della holding pesano in positivo "i 40 milioni di dividendo a valere sulla quota Fininvest cui si sono aggiunti 4,8 milioni di proventi da fondi di private equity, 972mila euro di plusvalenze su etf e hedge fund e 1,4 milioni di proventi da derivati". Il presidente resta Luigi Berlusconi, il figlio più giovane del Cav: squadra che vince non si cambia.

