Flavio Briatore, un anno dopo le scuse al sindaco di Arzachena: "Ho sbagliato, avevi ragione tu"

Flavio Briatore ritorna sulla polemica dell'anno scorso con il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda per la chiusura dei locali decisa per l'aumento dei contagi da Covid. Il patron del Billionaire, una delle più frequentate discoteche della Costa Smeralda, in Sardegna, ribandendo che sin quando non si risolverà il nodo trasporti l'isola non potrà avere i ritorni sperati dal turismo, ha chiesto scusa ai cittadini di Arzachena e in primis al sindaco: "Nell'estate del 2020 aveva ragione lui. Credo che le critiche che ho fatto al sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda fossero ingiustificate".

L'anno scorso infatti, il sindaco di Arzachena del Movimento 5 stelle, aveva chiuso il Billionaire, dopo che si era registrato un caso di coronavirus. Tra l'imprenditore e Ragnedda si era scatenato un vero e proprio scontro con una lunga serie di botta e risposta culminato con le durissime parole di Briatore che aveva definito il primo cittadino di Arzachena "il solito grillino che non ha mai lavorato". E la replica altrettanto feroce di Raghedda con un video messaggio sul suo profilo Facebook: "L'ho deciso per tutelare gli anziani come lei".

Evidentemente, a distanza di poco più di un anno dalla chiusura del Billionaire, Briatore ha clamorosamente cambiato idea.

