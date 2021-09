Gianluigi Paragone, "se crepa...": battutaccia e gelo in studio, cosa gli esce di bocca su Lega e Green Pass

02 settembre 2021 a

“Se la maggioranza crepa politicamente io sono contento”. È la battuta - uscita male - di Gianluigi Paragone, senatore del Gruppo Misto nonché fondatore di Italexit e candidato al Comune di Milano. Intervenuto a Coffee Break, ha palesato che non gli dispiacerebbe una crisi di governo sul Green Pass, dopo che nella commissione alla Camera la Lega ha votato contro. “Almeno potremmo giocarci la partita con chiarezza”, ha dichiarato Paragone.

Il quale ci ha poi tenuto a precisare che si tratta di una battuta e che non crede davvero che possa verificarsi una crisi dell’esecutivo presieduto da Mario Draghi. “La Lega come sempre prova a giocare tutte le parti in commedia - ha spiegato - ma stavolta è difficile farlo. Politicamente reggerà tutto, anche perché Giorgetti è il luogotenente di Draghi e la Lega voterà compatta anche in aula per il Green Pass. Quest’ultimo per me è uno strumento che crea profonde diversità tra cittadini e lavoratori, c’è una discriminante economica”.

Inoltre Paragone ha svelato l’iniziativa organizzata per martedì prossimo a Milano: “Faremo un presidio dove sarà possibile fare un tampone che poche farmacie hanno per dimostrare che c’è un modo di venire incontro alle esigenze di tutti. Si tratta di un tampone per nulla invasivo, certificato e funzionale all’ottenimento del Green Pass. Io l’ho fatto ieri come prova ed è uscito negativo”.

