Maria Giovanna Maglie, la cannonata a Draghi: "Green pass e obbligo vaccinale, non c'è spazio per idee diverse. Pessimo esempio"

Maria Giovanna Maglie, ospite di Veronica Gentili a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 2 settembre, dice di essere "molto desolata per la conferenza del premier Mario Draghi", che ha parlato di green pass e di obbligo vaccinale. "Come dice Giorgia Meloni, sembra non esserci spazio per idee diverse", attacca la giornalista che da sempre si dice scettica sulla vaccinazione anti-Covid ed è contraria all'obbligatorietà.

"Continuano a sbagliare la campagna. Secondo me non va proprio bene. Si parla dell'obbligo vaccinale per gli insegnanti, ma i docenti sono vaccinati al 90 per cento, se togli quelli che non possono vaccinarsi e quelli che hanno avuto il covid da poco, insomma non c'era ragione di questa campagna terroristica", prosegue Maria Giovanna Maglie. Che pone poi la questione delle terapie domiciliari delle quali nessuno parla.

"Allora, siccome io vengo accusata di essere una no vax", sottolinea la giornalista, "ci tengo a dire che io appartengo a quella categoria di italiani che sono tanti non come i fanatici no vax che si pongono delle domande, che chiedono rispetto e che chiedono che sia mantenuta la libertà in questo Paese". E oggi, conclude la Maglie, "Draghi ha dato un pessimo esempio".

