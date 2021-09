Generale Figliuolo, l'ultima di Marco Travaglio: lo accusa di "taroccare" i dati sui vaccinati

03 settembre 2021 a

Marco Travaglio, su Il Fatto quotidiano, torna ad attaccare il generale Figliuolo. "Vaccini, il trucchetto di Figliuolo per l'80 per cento", titola a tutta pagina. E ancora: "Cambio in corsa. L'obiettivo fissato a marzo calcolava l'intera popolazione, ora solo gli over 12. Così il dato reale oggi scende al 64,3 per cento". Insomma, la colpa del commissario straordinario per l'emergenza Covid è "colpevole" di aver manipolato i dati per far vedere di aver centrato l'obiettivo.

Si legge nell'articolo: "Il dato è aggiornato a ieri, ore 6 del mattino. Ufficialmente oltre 38 milioni di italiani hanno concluso il ciclo vaccinale. Il che significa che quasi il 71% è stato immunizzato. Fin qui tutto bene". Appunto. "Il risultato appare del tutto in linea con l'obiettivo del commissario all'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha fissato l'immunità di gregge (l'80%) entro la fine di settembre. Obiettivo ribadito ieri dal premier Mario Draghi. E considerato ormai a portata di mano. Eppure il traguardo potrebbe essere molto più lontano. Se cambia la base di riferimento i numeri non tornano affatto".

Per Travaglio infatti c'è l'inghippo. "La percentuale del 71%, nel report del governo sull'andamento della campagna vaccinale (report che viene aggiornato quotidianamente), è ricavata (e non certo da ora) dal calcolo fatto sulla popolazione over 12, cioè su quella vaccinabile". Esattamente così. Il dato è sulla popolazione over 12, quella vaccinabile. A marzo era impensabile vaccinare i bambini.

