Selvaggia Lucarelli contro Matteo Salvini per il figlio che si vaccina, ricoperta dalle critiche: "Bassezza infima"

Selvaggia Lucarelli non perde occasione per criticare Matteo Salvini. Il leader della Lega, durante un intervento a Formello, vicino Roma, ha spiegato così: "Mio figlio in questi minuti sta andando a vaccinarsi a Milano non perché convinto, ma perché la settimana prossima ha gli allenamenti di calcio e dovrebbe fare tre tamponi a settimana per un costo di 30 euro a tampone. Io non voglio un’Italia per ricchi e una per poveri, dove i primi possono scegliere. Se lo Stato mi impone una cosa, deve darmi gli elementi per andare avanti".

Parole che hanno scatenato la giornalista, pronta a fare i conti in tasca al numero uno del Carroccio: "Insomma, tutta la famiglia Salvini è vaccinata. Fanno ridere due cose: che non si possa permettere 120 euro al mese di tamponi al figlio", cinguetta su Twitter per poi proseguire: "Che la paura che il vaccino sia nocivo per un ragazzo sia così forte da venire superata per non pagare 120 euro di tamponi. E per il calcio".

A quel punto è un utente del web a prendere le difese di Salvini: "Guarda che forse i 30 euro sono a tampone. Per 12 mensili fa 360 euro. E non tutti possono permettersi questa spesa. O vuoi togliere anche lo sport ai ragazzini? Eh sì per il calcio come per tutti gli altri sport. Altro tweet di una bassezza infima..". Insomma, la Lucarelli è scivolata ancora.

