Greta Thunberg e l'aborto? "Fott***, sono solo fatti miei": il raptus della paladina ambientalista

Per un attimo, Greta Thunberg, si dimentica delle sue abituali campagne ambientaliste e si concentra su un'altra tematica molto complessa: l'aborto. Lo fa pubblicando un grafico su Twitter che indica in percentuali le motivazioni che spingono le donne a interrompere una gravidanza.

Il grafico è evidentemente un tarocco e infatti non riporta alcuna fonte ed è supportato da una scritta: «The reasons why women have abortions». Nel 60% dei casi - si può leggere - si tratta di una scelta personale. Ma anche in tutte le altre occasioni alla fine è un problema che riguarda la donna ("Not your concern" 10%, "Mind Yuor Business" 8% e "Fuck You" 22%).

Come a sottintendere che mogli, fidanzate e amanti sarebbero lasciata sole nel momento del bisogno. Da ricordare che sono appena trascorsi 3 anni dagli albori del fenomeno Greta. Dal 20 agosto del 2018, quando a soli 15 anni la Thunberg si sedette su un marciapiede davanti al parlamento di Stoccolma con un cartello con la scritta "Sciopero scolastico per il clima".

