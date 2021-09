L'aria che tira, Antonio Di Pietro collassa in studio: "Ma la tv può arrivare a tanto?". Bomba di Myrta Merlino, ciò che non sapevamo

06 settembre 2021 a

Myrta Merlino è tornata al timone de L'Aria Che Tira dopo la pausa estiva. In occasione della nuova puntata di lunedì 6 settembre la conduttrice di La7 ha ripercorso la sua lunga carriera, ricordando uno degli episodi che l'hanno maggiormente colpita avvenuto proprio all'interno del suo studio. Protagonisti Diego Fusaro e Antonio Di Pietro: "Io cerco sempre di essere civile e calmare le acque - ha precisato sulle colonne del Corriere della Sera -. Una volta sola accadde un episodio brutto. Avevo in studio il giovane filosofo Fusaro e Antonio Di Pietro. Fusaro disse che Mani Pulite era stato tutto un complotto; Di Pietro andò su tutte le furie, Fusaro continuava a punzecchiarlo e alla fine Di Pietro si sentì male. Chiamammo l’ambulanza e io lo accompagnai in ospedale. Mi chiesi se la tv poteva arrivare a tanto".

Da quel giorno però non accadde più nulla a quel livello. E di strada la Merlino in dieci anni ne ha fatta, così come la tv, per cui si prende il merito di un notevole cambiamento: "10 anni fa si pensava che sul piccolo schermo si potesse solo cucinare e io andavo dai colleghi che conducevano le prime serate come una cenerentola. Ora la tv del mattino spesso detta l’agenda politica, perché sei lì in diretta quando le cose accadono e poi vengono riprese dai siti, dai grandi giornali".

Ed è proprio sulla politica che la conduttrice si è lasciata andare svelando le sue preferenze. Tra i politici più simpatici la Merlino non ha dubbi nel citare Pier Luigi Bersani e Romano Prodi, anche se "ci metto mesi per averli, devo inseguirli". Mentre la più tosta non poteva che essere Giorgia Meloni: "È una donna molto simpatica, insieme abbiamo anche cantato 'Sono Giorgia, sono una donna', ma le interviste con lei sono sempre dei corpo a corpo", ha ammesso. Ovviamente il suo sogno nel cassetto rimane Mario Draghi in studio. Il premier però non ha mai preso parte a una trasmissione televisiva. Un vero e proprio peccato. "Ho una vera adorazione per lui, per il suo spirito british, la sua leadership innata - ha concluso la Merlino. È un uomo che guarda molto avanti, punta alla mèta, le sue parole e le sue azioni sono conseguenti . Hai sempre la sensazione che lui abbia in mano il timone".

