Giuseppe Conte, l'ultima figuraccia: fa lo splendido con la fisica, lei lo umilia e lui... balbetta

09 settembre 2021 a

a

a

Dopo la gaffe sulla candidata chiamata col nome di una escort, Giuseppe Conte fa un'altra figuraccia. Eccolo infatti mentre si vanta di conoscere Niels Bohr e di averlo citato con Angela Merkel con la fisica Gabriella Greison la quale, con il sorriso, gli dà una bella lezione, come si vede da questo video pubblicato su Twitter. "Si ferma Conte ai tavolini dove faccio l'aperitivo a Milano, e iniziamo a parlare di fisica. Gli piace Niels Bohr (ma non sa che il suo nemico è Albert Einstein), la geometria non euclidea (troppo facile), e gli chiedo se la Merkel abbia mai parlato di fisica con lui".

Video su questo argomento "È il nome di una escort". Conte sconcertante: come chiama la candidata grillina, cala il gelo | Video

Il video in cui si percepisce tutto l'imbarazzo del leader del Movimento 5 stelle, che ad un certo punto si mette a balbettare, è stato rilanciato dal giornalista Jacopo Iacoboni, che commenta: "Chicca esemplare sul contismo: Conte rivela (a una fisica, Gabriella Greison) di aver usato con Angela Merkel l’arma di citarle Niels Bohr. la fisica appura rapidamente che l’avvocato del popolo non sa sostanzialmente nulla di Niels Bohr. Ma lo cita".

"Giorgia Meloni cagna". Porcheria a 5 stelle, chi è il grillino che insulta la leader di FdI | Guarda

"Più che contismo lo chiamerei sbruffonismo, tipicamente italiano", si legge tra i commenti al post. E ancora: "Rivelatore direi". "Tipo rispondere male alla domanda a piacere?", ironizza un altro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.