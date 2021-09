Xavier Novell, il vescovo sconvolge Papa Francesco: racconti erotici e satanismo? "La amo", si dimette per... lei

09 settembre 2021 a

Una storia sconcertante sconvolge la Spagna e il Vaticano tutto. Xavier Novell, vescovo di Solsona in Catalogna, si è dimesso "per motivi personali". Il 52enne, nominato nel 2010 a soli 41 anni (il più giovane vescovo di tutta la Spagna) non ha però potuto evitare, dietro la formula molto riservata, che emergessero le vere ragioni di questa radicale scelta di vita: si è innamorato di una bella scrittrice erotica, più giovane di lui e per giunta dalle pulsioni artistiche vagamente "sataniste". Un cortocircuito in grado di imbarazzare anche chi, come Papa Francesco, in questi anni ha dovuto sopportare altri e ben più gravi scandali.

Qui siamo dalle parti del pettegolezzo pecoreccio, ma la rivelazione del sito Religion Digital è effettivamente dinamitarda: la donna sarebbe Silvia Caballol, 38 anni, divorziata, psicologa e autrice appunto di chiacchieratissimi romanzi erotici. Per amore della signora, Novell starebbe ora cercando lavoro come agronomo. Mancano al momento dichiarazioni ufficiali dei due presunti amanti, anche se secondo il sito ci sarebbe un virgolettato "privato" dell'ex vescovo, che alle persone a lui più vicine avrebbe assicurato: "Mi sono innamorato e voglio fare le cose nel modo giusto".

Più volte in passato Novell ha incontrato Bergoglio, anche se alcune sue posizioni ultra-liberal andavano ben oltre il messaggio pur "progressista" del Pontefice. Ad esempio, il vescovo di Solsona inquadrava l'omosessualità non come un peccato ma come "correlata a una figura paterna assente e lontana". Di certo, nel suo dossier ora spiccheranno anche i titoli dei romanzi della Caballol, tra cui l'allusivo L'inferno della lussuria di Gabriel. Tra i temi preferiti dalla bella Silvia, sadismo, follia, lussuria e perfino l'Anticristo.

