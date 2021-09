Franco Coppoli, il prof che ha zittito barbara D'Urso a Pomeriggio 5: "Chi è veramente", non solo "no crocifisso"

11 settembre 2021 a

Ha tolto il crocifisso dall'aula, ha pure zittito Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. Ma forse questi sono i minori dei problemi per Franco Coppoli, il professore che ha scatenato il caso del simbolo religioso arrivato fino alla Cassazione. Come riporta il Giornale, l'insegnante non è solo un "no crocifisso", ma pure un "no Green pass".

Giovedì la sentenza della Suprema corte è arrivata proprio mentre il docente stava partecipando a una riunione sindacale sul passaporto vaccinale. "Una sentenza importante che finalmente annulla la sanzione disciplinare e definisce illegittimi l'ordine di servizio e la circolare del dirigente scolastico che imponevano il crocifisso in classe", ha commentato in tempo reale Coppoli, anche se la stessa sentenza si prestava a una interpretazione opposta, in quanto i giudici hanno sancito come il crocifisso non possa essere inteso come "obbligatorio", ma nemmeno come "un atto di discriminazione" nei confronti degli studenti di religioni diverse da quella cattolica nel caso il simbolo religioso venisse appeso in classe.

Semmai. la Corte ha invitato il mondo della scuola a uniformarsi sulle linee guida. Non a caso, spiega il Giornale, la Cassazione pur annullando la sanzione disciplinare al professore non gli ha riconosciuto il risarcimento richiesto. Decisione un po' pilatesca, ma d'altronde è la scuola italiana stessa che sembra in pieno caos. E le proteste contro l'obbligo di Green pass per il personale docente, gli studenti delle Università e pure i genitori che devono andare a prendere i figli a scuola testimoniano il grado di confusione che regnerà in questo caldissimo autunno timbrato ancora, purtroppo, dall'emergenza Coronavirus.

