Giuseppe Conte, "sapete chi lo attendeva alla Festa dell'Unità". Il dettaglio imbarazzante: ora è tutto chiaro

Giuseppe Conte non era solo alla Festa dell'Unità di Bologna. Il leader del Movimento 5 Stelle aveva al seguito una claque pentastellata. "Fabio Martini racconta che Conte ieri alla Festa dell’Unità a Bologna aveva una claque di grillini ad attenderlo - scrive su Twitter Jacopo Iacoboni -. Stesse facce viste in altre tappe. Tra gli spettatori 'neutrali', solo un terzo ha applaudito l’avvocato del popolo".

Alla festa del Partito democratico l'ex presidente del Consiglio ha ribadito il suo sostegno all'alleanza dem-grillini, ma facendo un passo alla volta: "Non è freddezza. Non credo sia il momento di tuffarci in una alleanza strutturale, dobbiamo costruirla. Sto ri-ossigenando il M5S, datemi un po' di tempo. Voi anche avete bisogno di lavorare". E ancora: "Continuiamo a dialogare intensamente con lealtà. Quello è il nostro obiettivo, lavorare in una direzione comune, ma ci dobbiamo arrivare non con fusioni fredde o operazioni dall’alto, forzate".

Infine è la volta della domanda sulla fine della legislatura: "Questo governo non è nato da una connotazione politica precisa, ma è chiaro che ha degli obiettivi: completare la campagna vaccinale e mettere in sicurezza il Paese, completare e avviare la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza". Da qui la conclusione: "La prospettiva è quella di fine legislatura".

