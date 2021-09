Flavio Briatore sbotta in auto: "Le autostrade italiane e chi le amministra fanno schifo"

12 settembre 2021 a

Flavio Briatore furioso alla guida. L'imprenditore su Tik Tok si è scagliato contro chi gestisce le autostrade in Liguria. Il motivo? Briatore come tanti italiani è rimasto imbottigliato nel traffico dell’A10: "Le autostrade italiane fanno schifo - è il duro sfogo immortalato nel video -, e chi amministra le autostrade fa schifo e non solo non dovremmo pagare il ticket, ma dovremmo chiedere i danni". L'ex team manager aggiunge che la situazione non è cambiata, "è tutta l’estate che è così e non vedo nessuno lavorare nei cantieri".

Addirittura, spiega ancora, in strada c'era un cartello che segnalava cinque chilometri di coda per lavori: "Ma noi non abbiamo visto operai per 200 chilometri, ti fanno passare da una corsia all’altra, ti bloccano, ma non c’è nessuno". Poi ha tagliato corto: "Chi le amministra fa schifo e non è possibile, trattano la gente come fossero degli stracci".

Prima di lui era stato Roberto Mancini a lamentarsi dei disagi sulle autostrade italiane. Anche la denuncia del ct azzurro era arrivata sui social, dove tuonava: "Queste sono le autostrade italiane. Arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi la autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi. Ma in tanti dovete vergognarvi".

