Buoni o Cattivi, drammatica confessione di Diletta Leotta a Veronica Gentili: "Le foto hackerate? Anche se avevo i vestiti...", terrificante

Si confessa a cuore aperto, Diletta Leotta. Lo fa in un'intervista a Buoni o Cattivi, il programma in onda questa sera, martedì 14 settembre, su Italia 1 e condotto da Veronica Gentili. Il volto di punta Dazn parla anche di uno degli episodi più dolorosi che suo malgrado la hanno vista protagonista, il vecchio hackeraggio di immagini e video privati, che la ritraevano in pose intime col suo compagno dell'epoca.

"Le mie foto in rete? È stato un momento tragico. Ho pensato che la mia vita fosse finita, che non sarei più uscita di casa perché all’idea che le persone potessero guardarmi, anche se avevo i vestiti, mi sentivo nuda", ricorda con dolore Diletta Leotta. Quella del revenge porn, sottolinea, è stata una prova durissima, orribile e dolorosa.

"Quel momento me lo ricordo benissimo. – svela per la prima volta in televisione Diletta Leotta -. Un mio amico mi ha detto che stavano girando delle mie foto, foto strane, e io ho risposto che sicuramente non erano mie, che non ero io, pensando a dei fotomontaggi. Lui mi ha mandato la prima foto e io ho sentito un vuoto dentro, mi si è bloccato il respiro credo per più di dieci minuti, non riuscivo proprio a respirare. È stato un momento tragico".

E ancora, ribadisce: "Ho pensato che la mia vita fosse finita, che non sarei più uscita di casa perché all’idea che le persone potessero guardarmi, anche se avevo i vestiti, mi sentivo nuda. Quelle foto, in alcune ero ancora minorenne, erano foto che una ragazza si scatta con l’ingenuità di vedersi davanti a uno specchio, dopo la doccia. Non le avevo mai mandate a nessuno, erano all’interno del mio computer che è stato hackerato", conclude una coraggiosa Diletta Leotta, perché parlare di quel fatto non deve essere affatto facile.

